Девушка подала заявление в СК РФ на ударившего ее в ходе митинга полицейского

Девушка написала заявление в Следственный комитет на полицейского, который в ходе митинга в Москве 10 августа ударил ее в живот при попытке задержать. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила «РИА Новости» адвокат заявительницы Татьяна Молоканова.

Отмечается, что видеозапись инцидента была опубликована очевидцами в Сети.

«Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении после удара в живот сотрудником полиции… Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот со стороны неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУМВД по Москве», — сказала адвокат.

Сосновскую задержали уже после согласованного митинга во время несанкционированной акции. В заявлении она указала, что врачи зафиксировали у нее ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Девушка попросила следователей проверить, есть ли в действиях полицейского «признаки превышения должностных полномочий».

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:00. По данным ГУ МВД по столице, на пике мероприятия численность участников составила 20 тыс. человек. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. В связи с этим было перекрыто движение на улице Маросейка, демонстранты собрались в Лубянском проезде и возле памятника героям Плевны. Время от времени они скандировали лозунги. У некоторых в руках были плакаты.

Сотрудники полиции неоднократно призывали участников акции разойтись, предупреждая о незаконности их действий. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

За день до этого Следственный комитет предупредил, что участие в несанкционированных мероприятиях, так называемых «мирных прогулках», влечет за собой правовые последствия, в том числе и уголовную ответственность.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

По факту беспорядков 27 июля также возбуждено два уголовных дела, они соединены в одно производство. Фигурантами, по последним данным, являются 13 человек.