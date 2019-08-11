Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемого по делу о беспорядках в Москве режиссера Дмитрия Васильева выписали из больницы после оказания необходимой медицинской помощи. Об этом сообщается в воскресенье, 11 августа, на сайте Следственного комитета России.

«Врачи после осмотра задержанного и оказания необходимой помощи констатировали отсутствие препятствий для направления его в ИВС (изолятор временного содержания. — Ред.)», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что персонал изолятора изначально знал о наличии у задержанного проблем со здоровьем. В день задержания 10 августа подозреваемого госпитализировали, а уже сегодня он был выписан из больницы.

«Наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности за преступление, так же как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля», — добавляется в сообщении.

10 августа сообщалось, что Васильева срочно госпитализировали из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови.

Ранее адвокат режиссера сообщала, что у него диабет и он инсулинозависимый. По ее словам, Васильеву не разрешили взять с собой в изолятор инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. На данный момент арестовано 12 фигурантов дела — Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец и Сергей Фомин. Вину никто из них не признает.