Прямой эфир

Суд не стал арестовывать режиссера Васильева по делу о массовых беспорядках

0
Фото: ТАСС/Геодакян Артем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в участии в массовых беспорядках режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в столице 27 июля.

Неликвидная акция: «прогулка» оппозиции собрала вдвое меньше участников
Протестующие вышли на улицы столицы с ножами и перцовыми баллончиками, а некоторые взяли с собой детей

По данным ТАСС, постановление следствия об аресте Васильева возвращено без рассмотрения, вердикт 11 августа огласила судья Ирина Вырашева.

В ходе рассмотрения следователь попросила суд отложить судебное заседание в связи с отсутствием подозреваемого. Прокурор Дмитрий Денев не возражал против рассмотрения ходатайства.

Против рассмотрения ходатайства об аресте выступила защита Васильева. Адвокат Александр Зуринов попросил отложить заседание на 72 часа.

10 августа режиссера телеканала о медицине «Доктор» Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу. По словам адвоката задержанного, у Васильева диабет, и он инсулинозависимый. Подозреваемому не разрешили взять с собой в изолятор инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы.

Ходатайство об аресте задержанного поступило в суд в 11 августа.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. На данный момент арестовано 12 фигурантов дела, все они не признают вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд арестовал обвиняемого в участии в массовых беспорядках Фомина
Еще одному участнику акции в Москве предъявили обвинение

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017