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СК попросил арестовать режиссера Васильева по делу о массовых беспорядках в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича», — цитирует ее ТАСС.

Пресс-секретарь отметила, что сам подозреваемый в суд не доставлен.

По данным «РИА Новости», Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии.

10 августа сообщалось, что Васильева срочно госпитализировали из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови.

Ранее адвокат режиссера сообщала, что у него диабет и он инсулинозависимый. По ее словам, Васильеву не разрешили взять с собой в изолятор инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. На данный момент арестовано 12 фигурантов дела — Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец и Сергей Фомин. Вину никто из них не признает.

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