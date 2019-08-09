Суд арестовал обвиняемого в участии в массовых беспорядках Фомина

Басманный районный суд арестовал жителя Москвы Сергея Фомина, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля. Об этом 9 августа сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Выслушав доводы сторон, суд приходит к выводу, что ходатайство следствия об аресте Фомина подлежит удовлетворению», — сказала судья. Мужчина будет заключен под стражу до 8 октября.

Защита обвиняемого просила поместить Фомина под домашний арест, потому что он сам явился в полицию, когда узнал о том, что объявлен в розыск. Адвокат добавил, что мужчина не собирается скрываться от следствия.

По мнению следователя и прокурора, только заключение под стражу сможет стать гарантией того, что Фомин, обвиняемый в тяжком преступлении, не сможет скрыться. Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Ранее в этот же день сообщалось, что еще одному участнику акции в Москве, Даниле Беглецу, предъявили обвинение.

Накануне правоохранители задержали еще двоих участников массовых беспорядков во время июльской несанкционированной акции в Москве. Всего среди задержанных числятся 12 фигурантов. Следователи устанавливают роль каждого из них в противоправных действиях, а также продолжают выявлять всех участников противоправных действий.

В СК по факту беспорядков в Москве возбудили ряд уголовных дел о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка. На данный момент они соединены в одно производство.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. На данный момент решения об административном аресте были вынесены в отношении 89 человек, еще 704 участника акции были оштрафованы.