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СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Больше 130 участников несанкционированной акции в Москве 27 июля, которые были задержаны, длительное время уклоняются от прохождения военной службы, в их отношении будут проводиться проверки. Об этом сообщила представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко 2 августа.

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Так, в Главное следственное управление СК уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 жителей Москвы из 134 задержанных уклонистов.

«Будет установлено наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — приводит слова Петренко сайт ведомства.

Представитель СК подчеркнула, что привлечение к уголовной ответственности не освобождает от прохождения военной службы.

Несанкционированная акция в центре Москвы прошла 27 июля, выйти на улицы людей призывали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на митинг собралось около 3,5 тыс. человек. В ходе акции дебоширы применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице.

В результате было задержано более 1 тыс. человек. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. Возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти (части 1–3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ), четверым участникам акции предъявлены обвинения.

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