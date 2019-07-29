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РЕН ТВ показал фильм о протестах в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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РЕН ТВ представил фильм «Изображая жертву», посвященный протестам, прошедшим в Москве в субботу, 27 июля.

Телеканал провел собственное расследование, в котором рассказывается об организаторах митингов. В документальном фильме утверждается, что акции были тщательно скоординированы, а во главе колонн стояли раздающие команды молодые люди, которых со своей стороны курировали через социальные сети и мессенджеры. Кроме того, в ленте рассказывается об участниках протестов.

Несанкционированный митинг прошел в центре Москвы в субботу, 27 июля. В этот же день стало известно, что полиция задержала более 1 тыс. человек. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых являлись журналистами и блогерами.

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