РЕН ТВ показал фильм о протестах в Москве

РЕН ТВ представил фильм «Изображая жертву», посвященный протестам, прошедшим в Москве в субботу, 27 июля.

Телеканал провел собственное расследование, в котором рассказывается об организаторах митингов. В документальном фильме утверждается, что акции были тщательно скоординированы, а во главе колонн стояли раздающие команды молодые люди, которых со своей стороны курировали через социальные сети и мессенджеры. Кроме того, в ленте рассказывается об участниках протестов.

Несанкционированный митинг прошел в центре Москвы в субботу, 27 июля. В этот же день стало известно, что полиция задержала более 1 тыс. человек. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых являлись журналистами и блогерами.