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В МВД подсчитали участников согласованного митинга в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В согласованном митинге на проспекте Сахарова в Москве принимают участие около 4 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Акцию проводит КПРФ, организаторами выступили ЦК партии, московский и подмосковный комитеты.

Последняя согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила там же 10 августа. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было, но после завершения акции начался несанкционированный митинг. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

До этого, 27 июля и 3 августа, были проведены не были санкционированные властями акции. В общей сложности после двух митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

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