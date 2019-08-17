В МВД подсчитали участников согласованного митинга в Москве

В согласованном митинге на проспекте Сахарова в Москве принимают участие около 4 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Акцию проводит КПРФ, организаторами выступили ЦК партии, московский и подмосковный комитеты.

Последняя согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила там же 10 августа. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было, но после завершения акции начался несанкционированный митинг. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

До этого, 27 июля и 3 августа, были проведены не были санкционированные властями акции. В общей сложности после двух митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.