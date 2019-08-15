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В Москве 17 августа ограничат движение из-за проведения акции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве в субботу, 17 августа, ограничат движение транспорта в связи с проведением согласованной акции на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения.

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В акции на проспекте Сахарова, по данным полиции, приняли участие 20 тыс. человек

Отмечается, что в день проведения митинга с 02:00 до 07:00 будет частично ограничено движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома № 9: будут закрыты две крайние левые полосы в каждом направлении.

Кроме того, с 07:00 до 18:00 полностью перекроют проезд по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка. Также движение будет приостановлено по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Ранее 15 августа власти согласовали проведение одной акции 17 августа, рассказали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Уточняется, что всего заявок было три.

Последняя согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова в Москве 10 августа. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было. Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

Это была уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями.

В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

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