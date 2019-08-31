Полиция насчитала 750 человек на несогласованной акции в центре Москвы

Участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу, 31 августа, принимает около 750 человек. Такие цифры приводит пресс-служба Главного управления МВД по столице.

Мероприятие проходит спокойно. Как сообщает корреспондент «Известий», задержаний не производилось.

Накануне столичная полиция обратилась к организаторам несанкционированного шествия с призывом отказаться от его проведения, а граждан — воздержаться от участия в нем. Глава Росгвардии Виктор Золотов также заявил, что устроители несогласованных акций пренебрегают возможностями отстаивать свою позицию законным путем и прибегают к провокациям.

Это уже шестая по счету акция оппозиции. До этого мероприятия проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимало около 4 тыс. человек. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.