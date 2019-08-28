Мосгорсуд признал законным отказ мэрии согласовать митинг либертарианцев

Мосгорсуд в среду, 28 августа, признал законным отказ столичных властей согласовать Либертарианской партии России митинг в центре города 31 августа. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Решение отменить, принять новое решение, которым в удовлетворении иска отказать в полном объеме», — постановил Мосгорсуд.

Ранее, 26 августа, Тверской суд частично удовлетворил иск либертарианцев к мэрии, тем самым признав незаконным отказ провести акцию. Суд обязал правительство Москвы подобрать альтернативную площадку для митинга. В свою очередь, столичные власти подали апелляционную жалобу.

31 июля Пресненский суд Москвы арестовал представителя федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Причиной ареста стало повторное нарушение законодательства о митингах.

В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимало около 4 тыс. человек. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.