Егора Жукова признали непричастным к участию в массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет России прекратил преследование студента ВШЭ Егора Жукова в рамках дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом сообщили в СКР во вторник, 3 сентября.

«Следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года. В связи с этим уголовное преследование по ст. 212 УК РФ в отношении него прекращено», — рассказали в ведомстве, отметив, что молодому человеку изменили меру пресечения. Вместо заключения под стражу его поместят под домашний арест.

При этом расследование дела, возбужденного в отношении Жукова по другой статье, продолжается. Ранее 3 сентября сообщалось, что студента признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Адвокат Жукова Леонид Соловьев рассказал, что следствие нашло состав преступления в четырех видеороликах его подзащитного, размещенных на YouTube.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство.