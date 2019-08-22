Московское метро подало иск к организаторам несанкционированной акции 27 июля

Московский метрополитен подал иск в Коптевский суд столицы к организаторам несогласованной акции 27 июля. Об этом сообщили в четверг, 22 августа, в пресс-службе суда.

«Ответчиками по иску заявлены Галямина Ю.Е., Жданов И.Ю., Милов В.С., Навальный А.А., Соловьев А.Ю., Степанов О.О., Яшин И.В.», — цитирует представителя суда «РИА Новости».

Отмечается, что иск зарегистрирован и находится у судьи, решение о его принятии к производству пока не принято. Сумма и предмет иска не уточняются.

Ранее суды приняли к производству три иска о компенсации ущерба, нанесенного массовыми беспорядками 27 июля, на общую сумму почти в 13 млн рублей — от Мосгортранса, ГУП «Автомобильные дороги» и владельца ресторана на Тверской улице.

В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимало около 4 тыс. человек. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.