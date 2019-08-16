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К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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«Иски поданы к Илье Яшину, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивану Жданову, Алексею Навальному, Владимиру Милову на общую сумму около 13 млн рублей» , — цитирует представителя суда ТАСС.

По данным пресс-службы, иски связаны с возмещением материального ущерба, который был причинен заявителям в связи с действиями участников акций.

Так, в Коптевский районный суд Москвы поступил иск ГУП «Мосгортранс», в котором предприятие требует взыскать с ответчиков убытки на сумму свыше 1,2 млн рублей из-за простоя транспорта в с вязи с перекрытием проезжей части.

Кроме того, иск на общую сумму 11,4 млн рублей к тем же ответчикам поступил в Коптевский суд от ГБУ «Автомобильные дороги». Истец полагает, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки.

Также в Тушинский районный суд Москвы поступил иск ООО «АНКОР» к Соловьеву, Яшину, Галяминой, Соболь, Жданову, Милову, Навальному, Степанову, Албурову о возмещении убытков. Отмечается, что истец, оказывающий услуги общественного питания, закрыл заведение на Тверской улице в день несанкционированного митинга 27 июля.

«В результате истцу был причинен ущерб в виде упущенной выгоды. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно денежные средства в размере 551,8 тыс. рублей», — заключили в пресс-службе.

В Москве прошли уже четыре акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. 10 августа на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00 состоялась санкционированная акция. Однако затем участники провели несогласованный митинг.

В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

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