Участника несогласованной акции Егора Жукова обвинили в призывах к экстремизму

Участнику несанкционированной акции в Москве студенту ВШЭ Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как передает «РИА Новости», соответствующее заявление во вторник, 3 сентября, сделал адвокат Жукова Леонид Соловьев.

«Предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета»)», — сообщил Соловьев. По словам адвоката, следствие нашло состав преступления в четырех видеороликах его подзащитного, размещенных на YouTube.

Защитник Жукова добавил, что обвинение в участии в массовых беспорядках, предъявленное ранее, остается в силе.

Ранее Тверской суд Москвы признал виновным участника массовых беспорядков Ивана Подкопаева, который во время несогласованной акции распылил газ в сторону сотрудников правоохранительных органов. Молодого человека приговорили к трем годам заключения.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство.