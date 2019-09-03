СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках

Следственный комитет России снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте СК.

Уточняется, что следователи пришли к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

«Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены», — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что такое решение принято по результатам оценки всех материалов, в том числе записей камер видеонаблюдения.

Вместе с тем подчеркивается, что «в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения».

«Соответствующие материалы направлены в органы МВД России», — добавили в ведомстве.

27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство из которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны. По данным на 4 августа, к административным арестам до 30 суток приговорены 88 человек. Всего в столичные суды поступило 1038 дел об административных правонарушениях.