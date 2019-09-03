Суд вынес приговор участнику массовых беспорядков Ивану Подкопаеву

Тверской суд Москвы приговорил участника массовых беспорядков Ивана Подкопаева, распылившего газ в сторону сотрудников правоохранительных органов, к трем годам колонии. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «РИА Новости».

Как передает информагентство, Подкопаев признал свою вину.

«Я чистосердечно признаю свою вину. У меня не было цели навредить сотрудникам органов», — сказал подсудимый.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В несанкционированном митинге участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел.