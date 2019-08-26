Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказала «РИА Новости» пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

«Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированном митинге»), и назначил ему наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей», — отметила она.

Кроме того, 3 сентября суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении Беглеца. Отмечается, что по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Обвиняемый обратился к суду с просьбой рассмотреть его дело в особом порядке, что предполагает полное признание вины. В связи с этим смягчающим обстоятельством суд не может вынести самый строгий приговор.

Беглеца арестовал Басманный районный суд 9 августа. Его заключили под стражу до 9 октября 2019 года. Следствие предъявило ему обвинение в участии в массовых беспорядках.

Следователь в суде заявила, что в материалах дела имеется видеозапись, на которой видно, как обвиняемый наносит удары сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что по мнению следствия, помещение Беглеца в СИЗО является единственной обоснованной мерой пресечения. Постановление суда может быть обжаловано в Мосгорсуде.

В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимали около 4 тыс. человек. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. На данный момент арестовано 13 фигурантов дела — Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.