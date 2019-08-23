Суд в Москве принял иск метро к организаторам несанкционированных акций

Коптевский суд Москвы принял к производству иск Московского метрополитена к блогеру Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированных акций протеста. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе суда.

«Исковое заявление ГУП Московский метрополитен к Яшину И.В., Соловьеву А.Ю., Галяминой Ю.Е., Жданову И.Ю., Милову В.С., Навальному А.А., Степанову О.О. о взыскании убытков принято к производству Коптевского районного суда», — цитирует сообщение ТАСС.

В суде добавили, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10:00 мск 13 сентября

Отмечается, что сумма исковых требований превышает 53 тыс. рублей.

Ранее суды приняли к производству три иска о компенсации ущерба, нанесенного массовыми беспорядками 27 июля, на общую сумму почти в 13 млн рублей — от Мосгортранса, ГУП «Автомобильные дороги» и владельца ресторана на Тверской улице.

В Москве ранее прошли пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова. Участие в ней, по данным МВД, принимало около 4 тыс. человек. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.