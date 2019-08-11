РКН потребовал от Google прекратить рекламу несанкционированных акций

Роскомнадзор (РКН) отправил в адрес американской компании Google письмо с требованием не допускать рекламирование незаконных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.

По данным ведомства, ряд структур, имеющих каналы в данном сервисе, покупают у него рекламные инструменты с целью информирования граждан о несанкционированных массовых мероприятиях. Данные акции направлены в том числе и на срыв выборов федерального и регионального значения, говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора в воскресенье, 11 августа.

Подобные push-уведомления поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы вышеназванных структур.

В случае непринятия мер реагирования Россия расценит это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России. Москва оставит за собой право на адекватную реакцию, отмечается в письме РКН.

Ранее в воскресенье зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:00. По данным ГУ МВД по столице, на пике мероприятия численность участников составила 20 тыс. человек. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. Сотрудники полиции призывали участников акции разойтись, предупреждая о незаконности их действий. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.