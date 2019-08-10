В Москве из-за несанкционированной акции перекрыли улицу Маросейка

Движение транспорта на московской улице Маросейка закрыто из-за несанкционированной акции, которую устроили после согласованного митинга, проходившего ранее в субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что демонстранты собрались в Лубянском проезде и возле памятника героям Плевны. Время от времени они скандируют лозунги. У некоторых в руках есть плакаты. Сообщается о задержаниях.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00. По данным ГУ МВД по столице, на пике мероприятия численность участников составила 20 тыс. человек. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Накануне Следственный комитет предупредил, что участие в несанкционированных мероприятиях, так называемых мирных прогулках, влечет за собой правовые последствия, в том числе и уголовную ответственность.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

По факту беспорядков 27 июля также возбуждено два уголовных дела, они соединены в одно производство. Фигурантами, по последним данным, являются 13 человек.