Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Он пробудет под арестом до 11 октября.

«Суд пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции об аресте Жукова было обоснованным, жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения», — цитирует судью ТАСС.

По данным следствия, Жуков координировал действия толпы во время несанкционированной акции протеста 27 июля. Сам обвиняемый свою вину не признает.

Поддержать студента в суд пришли актриса Чулпан Хаматова, писатель Дмитрий Быков и рэпер Oxxxymiron. Музыкант даже подписал поручительство за Жукова и заявил о готовности внести за него залог в размере 2 млн рублей. Несмотря на это, решение Пресненского суда Москвы было оставлено в силе, а жалоба адвокатов Жукова на заключение под стражей была отклонена.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. На данный момент арестовано 12 фигурантов дела — Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец и Сергей Фомин. Вину никто из них не признает.