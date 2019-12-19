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Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова

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Фото: ТАСС/Андрей Васильев
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Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве. Об этом он заявил в четверг, 19 декабря, после завершения большой пресс-конференции.

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«Я посмотрю, я запомнил, Котов», — ответил президент в ответ на просьбу журналистов рассмотреть обстоятельства дела.

5 сентября Тверской суд Москвы признал Котова виновным по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») и назначил ему наказание в виде 4,5 года колонии общего режима, 14 октября Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

В Следственном комитете тогда сообщили, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митинга»), в течение предшествующего полугода. Так, 10 августа 2019 года он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы. Помимо этого, он привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях 2 марта, 13 мая и 12 июня.

Сам активист отрицал свою вину и требовал полного оправдания.

В Москве летом прошло шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.

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