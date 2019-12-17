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Суд на полгода продлил арест участнику акции 27 июля Суровцеву

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Тверской суд Москвы продлил на полгода арест участнику несанкционированной акции в столице 27 июля Сергею Суровцеву. Об этом сообщает корреспондент «Известий» во вторник, 17 декабря.

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Суровцева обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») за нападение на сотрудника Росгвардии. Суд постановил продлить срок содержания в СИЗО подсудимому Суровцеву до 10 июня 2020 года.

По данным следствия, во время акции 27 июля мужчина поднял сетку металлического ограждения и ударил ею сотрудника Росгвардии, после чего пытался блокировать движение других полицейских. Это подтвердили анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания.

6 декабря еще одного участника акции Владимира Емельянова приговорили к двум годам лишения свободы условно. По данным следствия, в ходе акции он схватил сотрудника Росгвардии сзади за форму и удерживал силой, препятствуя выполнению его служебных обязанностей.

В российской столице 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил ряд уголовных дел, которые были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек.

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