Участника несанкционированной акции Новикова оштрафовали за нападение на полицейского

Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове, и освободил его в зале суда. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает корреспондент «Известий».

Ему назначили штраф в 150 тыс. рублей, но смягчили его до 120 тыс. с учетом проведенного в СИЗО срока.

По данным следствия, Новиков дважды ударил полицейского-кинолога бутылкой с водой по голове и руке, отчего тот «испытал физическую боль». Прокурор просил для него три года колонии общего режима. Новиков, который был арестован 30 октября, полностью признал вину.

Новиков был арестован 30 октября по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Несогласованная акция протеста прошла в Москве 27 июля. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек. В итоге полиция задержала более 1 тыс. человек. Накануне мероприятия в МВД предупредили жителей и гостей Москвы о том, что оно не согласовано с властями города, и попросили воздержаться от посещения, напомнив об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них.