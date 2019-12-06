Отец Егора Жукова отреагировал на решение суда словами «опять кормить этого обормота»

Отец студента ВШЭ Егора Жукова, приговоренного 6 декабря к трем годам лишения свободы условно, неожиданно отреагировал на решение суда.

Как сообщает корреспондент «Известий», мужчина сказал: «Опять кормить этого обормота».

Ранее 6 декабря суд признал Жукова виновным в том, что он, используя интернет, «осуществлял призывы к экстремистской деятельности».

На заседании суда присутствовали несколько сотен человек, в том числе актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Егора Жукова арестовали 2 августа. Изначально, по версии следствия, он координировал действия толпы во время несанкционированной акции протеста 27 июля. В дальнейшем преследование по этому делу было прекращено. Жукову были предъявлены новые обвинения — в призывах к экстремизму в роликах на YouTube.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.