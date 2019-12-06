Студента ВШЭ Егора Жукова признали виновным в призывах к экстремизму

Кунцевский суд Москвы признал участника несанкционированной акции 27 июля Егора Жукова виновным в призывах к эстремизму. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 6 декабря.

В приговоре говорится, что Жуков, «используя интернет, осуществлял призывы к экстремистской деятельности».

На заседании суда присутствовали несколько сотен человек, в том числе актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Егора Жукова арестовали 2 августа. Изначально, по версии следствия, он координировал действия толпы во время несанкционированной акции протеста 27 июля. В дальнейшем преследование по этому делу было прекращено, а Жукову были предъявлены обвинения в призывах к экстремизму в своих роликах на YouTube.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.