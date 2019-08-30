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Глава Росгвардии обвинил организаторов несогласованных акций в провокациях

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Организаторы несанкционированных акций умышленно пренебрегают возможностями отстаивать свою позицию законным путем и устраивают провокации, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов в преддверии несогласованного митинга 31 августа в Москве.

«В нашей стране созданы все необходимые условия для отстаивания своих позиций цивилизованным, законным путем. Эти механизмы реально работают», — сказал высокопоставленный силовик в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу, 30 августа.

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Он посетовал, что «по понятным причинам» организаторы протестов используют в основном «радикальные подходы» и не только сами нарушают закон, но и толкиают участников митингов на противоправные действия.

По словам силовика, эти люди искусственно подогревают в Сети интерес к таким действиям, «передергивают понятия», связанные с правами и свободами, навязывают мнение о том, что Россия не является правовым государством.

«Существуют целые технологии по проведению провокаций, спланированных пиар-акций, в которых в том числе задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями», — пояснил Золотов, добавив, что организаторы также мешают тем, кто не участвует в «сомнительных мероприятиях».

Также он рассказал, что Росгвардия планирует оснастить своих сотрудников и военнослужащих видеорегистраторами, которые будут использоваться для фиксации обстановки, в частности проведении спецопераций и на массовых мероприятиях.

К организаторам намеченной на 31 августа несогласованной акции также обратилась полиция Москвы. Правоохранители призвали отказаться от ее проведения, а гражданам — от участия в ней. Стражи порядка напомнили, что за организацию подобных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность.

В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимало около 4 тыс. человек. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

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