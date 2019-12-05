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Медведев прокомментировал летние протестные акции в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ни в социальных сетях, ни на площадях нельзя решить проблемы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе разговора с журналистами в четверг, 5 декабря. Таким образом он прокомментировал протестные акции, которые прошли в Москве минувшим летом.

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«Нужно досконально разобраться во всех делах в отношении участников протестных акций в Москве. Здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное», — также подчеркнул он.

29 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не отмечают роста протестной активности в 2019 году. По его словам, это «обычный фон». «Это всегда присутствовало — определенная общественная реакция на те или иные события», — сказал он.

Летом в Москве прошло несколько протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

В несогласованном митинге 27 июля участвовало более 3,5 тыс. человек, после задержаний СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.

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