Прямой эфир

Суд Москвы арестовал имущество и счета экс-замглавы ПФР Иванова на 70 млн рублей

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд наложил обеспечительный арест на имущество, денежные счета и недвижимость бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом 6 декабря ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Совмещай и властвуй: Алексей Иванов мог возглавлять еще минимум 17 компаний
Это создавало для замглавы ПФР конфликт интересов, уверены эксперты

«Басманный суд наложил арест на три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье, а также на банковские счета Иванова и его близких родственников для обеспечительных мер в рамках уголовного дела о получении взятки. Рыночная стоимость арестованного имущества составляет порядка 70 млн рублей», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что суд также арестовал имущество второго фигуранта дела, директора департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина, подозреваемого в посредничестве при даче взятки Иванову.

Иванова задержали 10 июля. Вскоре после этого он написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4,4 млн рублей. Известно, что Иванов занимался внедрением электронных сервисов в ПФР, на что было выделено из бюджета более 1 млрд рублей.

12 июля суд арестовал Иванова. В ходе заседания бывший замглавы ПФР отметил, что всю жизнь служил стране, принимал участие в создании ГАС «Выборы» и системы выдачи заграничных паспортов нового поколения, а также раскаялся в содеянном.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле знают о задержании Иванова, но не в курсе сути дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Комитет ГД поддержал законопроект о зачислении изъятых у коррупционеров средств в ПФР
Бывшего главу Кирова заподозрили в получении взятки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019