Суд Москвы арестовал имущество и счета экс-замглавы ПФР Иванова на 70 млн рублей

Суд наложил обеспечительный арест на имущество, денежные счета и недвижимость бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом 6 декабря ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Басманный суд наложил арест на три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье, а также на банковские счета Иванова и его близких родственников для обеспечительных мер в рамках уголовного дела о получении взятки. Рыночная стоимость арестованного имущества составляет порядка 70 млн рублей», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что суд также арестовал имущество второго фигуранта дела, директора департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина, подозреваемого в посредничестве при даче взятки Иванову.

Иванова задержали 10 июля. Вскоре после этого он написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4,4 млн рублей. Известно, что Иванов занимался внедрением электронных сервисов в ПФР, на что было выделено из бюджета более 1 млрд рублей.

12 июля суд арестовал Иванова. В ходе заседания бывший замглавы ПФР отметил, что всю жизнь служил стране, принимал участие в создании ГАС «Выборы» и системы выдачи заграничных паспортов нового поколения, а также раскаялся в содеянном.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле знают о задержании Иванова, но не в курсе сути дела.