Медведев рассказал об опасности незаконных акций протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что незаконные протестные акции могут привести к неблагоприятным последствиям. Об этом он сказал во время ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг, 5 декабря.

Рассуждая о протестах, глава правительства заметил, что акции — это нормальное явление, но проблемы невозможно решить ни в социальных сетях, ни на площадях. Он подчеркнул, что «если есть настроения, значит, их что-то создает».

«Очевидно, что, наверное, там есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, и их нужно учитывать, каким-то образом менять даже. Но в целом это вызвало такой довольно мощный запрос на справедливость, и этот запрос вылился, в том числе, в различные акции», — отметил Медведев.

Российский премьер объяснил, что заявлять о своем мнении необходимо в порядке, предусмотренном действующими правилами, в противном случае «мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему».

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что граждане, которые выходят на протестные акции, имеют на это право, однако действовать нужно в интересах страны и в рамках закона.