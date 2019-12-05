Прямой эфир

Медведев рассказал об опасности незаконных акций протестов

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что незаконные протестные акции могут привести к неблагоприятным последствиям. Об этом он сказал во время ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг, 5 декабря.

Рассуждая о протестах, глава правительства заметил, что акции — это нормальное явление, но проблемы невозможно решить ни в социальных сетях, ни на площадях. Он подчеркнул, что «если есть настроения, значит, их что-то создает».

«Очевидно, что, наверное, там есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, и их нужно учитывать, каким-то образом менять даже. Но в целом это вызвало такой довольно мощный запрос на справедливость, и этот запрос вылился, в том числе, в различные акции», — отметил Медведев.

Российский премьер объяснил, что заявлять о своем мнении необходимо в порядке, предусмотренном действующими правилами, в противном случае «мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему».

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что граждане, которые выходят на протестные акции, имеют на это право, однако действовать нужно в интересах страны и в рамках закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД заявило о 20 тыс. участников митинга в Москве
Участник июльского митинга в Москве признал вину в избиении полицейского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019