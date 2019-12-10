Путин заявил о грубых нарушениях со стороны сотрудников МВД на митингах

Сотрудники правоохранительных органов допускают грубые нарушения во время несогласованных массовых акций, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря.

«Есть так называемые условные перегибы, а на самом деле грубые нарушения закона и со стороны различного рода правоохранительных органов. Конечно, нужно всё соизмерять, конечно, нельзя переходить определенных границ», — отметил президент.

При этом он отметил, что выражение своего мнения должно проходить в рамках закона и допускать перетекание мирных протестов в беспорядки нельзя.

«Бросил какой-то там стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — сказал Путин.

Президент уточнил, что противоправных действий не должно быть как в отношении граждан, так и в отношении сотрудников полиции, а при оценке критериев жесткости действий полиции во время несанкционированных митингов необходима «золотая середина».

«Можно ли женщину бить в живот и можно ли бить полицейского? Нельзя, конечно, женщину бить в живот, но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского, и наоборот», — заявил Путин.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек.

В сентябре Тверской районный суд признал одного из участников акции Кирилла Жукова виновным в применении насилия к сотруднику полиции и назначил ему три года колонии общего режима.