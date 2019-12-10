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Путин заявил о грубых нарушениях со стороны сотрудников МВД на митингах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники правоохранительных органов допускают грубые нарушения во время несогласованных массовых акций, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря.

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«Есть так называемые условные перегибы, а на самом деле грубые нарушения закона и со стороны различного рода правоохранительных органов. Конечно, нужно всё соизмерять, конечно, нельзя переходить определенных границ», — отметил президент.

При этом он отметил, что выражение своего мнения должно проходить в рамках закона и допускать перетекание мирных протестов в беспорядки нельзя.

«Бросил какой-то там стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — сказал Путин.

Президент уточнил, что противоправных действий не должно быть как в отношении граждан, так и в отношении сотрудников полиции, а при оценке критериев жесткости действий полиции во время несанкционированных митингов необходима «золотая середина».

«Можно ли женщину бить в живот и можно ли бить полицейского? Нельзя, конечно, женщину бить в живот, но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского, и наоборот», — заявил Путин.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек.

В сентябре Тверской районный суд признал одного из участников акции Кирилла Жукова виновным в применении насилия к сотруднику полиции и назначил ему три года колонии общего режима.

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