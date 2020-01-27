Песков разъяснил поручение президента по приговору Котову

Поручение президента России Владимира Путина проверить законность приговора Константину Котову связано с обращениями журналистов. Речь о пересмотре уголовного дела не идет, заявил 27 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также поручение не связано с перестановками в Генпрокуратуре и Следственном комитете, уточнил он. По словам Пескова, в декабре в ходе большой пресс-конференции к Путину обратился один из журналистов, «который попросил президента обратить особое внимание» на это дело.

«Президент пообещал, что он это сделает, свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре в той формулировке, в которой изложено на сайте президента», — объяснил представитель Кремля.

Во время пресс-конференции Путин в ответ на просьбу журналиста сказал: «Я посмотрю, я запомнил, Котов».

В сентябре Тверской суд Москвы признал Котова виновным по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») и приговорил его к 4,5 года колонии общего режима, 14 октября Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

Сам активист отрицал свою вину и требовал полного оправдания.

В Москве летом прошло шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.