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Путин поручил проверить дело осужденного за нарушения на митингах Котова

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить законность приговора Константину Котову, осужденному на четыре года колонии из-за нарушений в ходе митингов. Это следует из опубликованного 24 января на сайте Кремля перечня поручений главы государства по итогам пресс-конференции президента в декабре.

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«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Константина Котова при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в тексте поручения.

Как отмечает «РИА Новости», Путин ранее пообещал изучить ситуацию Котова после итоговой пресс-конференции в декабре.

5 сентября Тверской суд Москвы признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения митинга.

4 сентября Мещанский суд Москвы признал виновным участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко в применении насилия к полицейским и росгвардейцам.

Летом в Москве прошло шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов. В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.

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