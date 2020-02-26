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Путин прокомментировал ход дела режиссера Серебренникова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Суд должен принимать решения на основе закона и своего правосознания, а не на основе мнения людей, которые имеют вес в обществе. Таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал резонансное дело режиссера Кирилла Серебренникова в интервью ТАСС, фрагмент которого опубликован 26 февраля.

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«Люди, которые имеют вес в обществе, их мнение важно. Я думаю, что суд учитывает мнение уважаемых людей. Но все-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона и своего правосознания», — ответил Путин на заявление журналиста о том, что люди, имеющие вес в обществе, выступают за Серебренникова.

Фигурантами так называемого дела «Седьмой студии» являются театральный режиссер и создатель компании Кирилл Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум. По данным следствия, с помощью созданной Серебренниковым компании в 2011–2014 годах были похищены 133 млн из 214 млн рублей, выделенных Минкультуры на развитие проекта «Платформа». Масляева признала вину, и ее дело было выделено в отдельное производство. Остальные свою вину отрицают, утверждая, что государственные деньги тратились только на проекты.

Уголовное дело в отношении «Седьмой студии» было возбуждено в 2017 году. Первоначально Серебренников находился под домашним арестом, а в апреле 2019 года был отпущен под подписку о невыезде. В августе 2019 года экспертиза установила, что на проект «Платформа» было затрачено больше средств, чем выделило государство. В сентябре Мещанский суд Москвы принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» «в связи с противоречиями», отменив подписку о невыезде и оставив обвиняемых без меры пресечения. Однако в октябре Мосгорсуд отменил решение о возврате дела в прокуратуру. Таким образом, судебный процесс по «Седьмой студии» должен был начаться заново.

1 ноября 2019 года гособвинение вновь попросило вернуть Серебренникову и другим подсудимым подписку о невыезде. Однако суд отклонил просьбу надзорного органа.

25 ноября Минкульт потребовал взыскать с Серебренникова 133 млн рублей. Однако в чем именно заключается ущерб и из чего складывается сумма, представитель министерства в суде объяснить не смогла.

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