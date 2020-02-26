Путин оценил общественную активность в деле Голунова

Президент России Владимир Путин отметил позитивную роль общественной активности в деле о незаконном задержании журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован в среду, 26 февраля.

Журналист Андрей Ванденко напомнил, что дело Голунова стало самым резонансным в 2019 году. По мнению интервьюера, резонанс вызвало то, что активная часть общества оказалась недовольна поступком правоохранительных органов.

«Вмешательство людей сегодня, <…> в сегодняшней России имеет значение. Это уже хорошо», — отметил глава государства, добавив, что ситуация продолжает развиваться, над ней работают правоохранительные органы.

Ванденко в свою очередь сказал, что «хотелось бы найти заказчиков этой истории».

«Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», — подчеркнул Путин.

В разговоре собеседники также упомянули дело Константина Котова. Журналист отметил личное участие президента в продвижении хода дела.

«Получается так, что президент, будучи гарантом конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о том, действительно ли важно «ручное управление» главы государства в подобных делах.

30 января суд арестовал всех пятерых полицейских, обвиняемых в фальсификации улик по делу Голунова: Максима Уметбаева, Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева.

Уметбаев частично признал вину: он заявил, что применил к задержанному силу в виде «удара пощечиной». Однако Голунов утверждал, что этот полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда журналиста привезли для медицинского освидетельствования. Остальные задержанные не признают вину.

Все задержанные работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России. Ляховец занимал пост начальника этого отделения.

По данным следствия, фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков.

В декабре 2019 года на большой ежегодной пресс-конференции Путин заявил о возбуждении Следственным комитетом уголовных дел в отношении пятерых экс-сотрудников полиции после незаконного задержания Голунова. По словам президента, фигурантов отстранили от работы из соответствующих служб МВД и уволили из органов.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину.

Котов был признан виновным Тверским судом Москвы 5 сентября 2019 года по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») в связи с тем, что 10 августа он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы.

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года колонии общего режима, 14 октября Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

24 января Путин поручил провести проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Такое решение было принято после пресс-конференции российского лидера, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Тогда Путин обещал ознакомиться с обстоятельствами дела Котова.

27 января Конституционный суд (КС) России обязал суды пересмотреть дело Котова.