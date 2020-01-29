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Задержанные по делу Голунова полицейские не признали вину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Экс-сотрудники УВД по ЗАО Москвы, задержанные в рамках расследования по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, не признают вину. Об этом в среду, 29 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на допросах сейчас находятся четверо из пяти задержанных. Некоторые материалы дела, по которому их подозревают, засекречены. Отмечается, что в ближайшее время им предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать об избрании для них меры пресечения в суде.

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Ранее в этот день Следственный комитет сообщил о задержании пятерых экс-полицейских, проходящих по делу Голунова. По данным источника, это экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Андрей Щиров, а также бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.

По словам информированного источника «Известий», им инкриминируются преступления по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»).

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий. За день до этого сообщалось, что возбуждено соответствующее уголовное дело.

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки.

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