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Песков прокомментировал работу следствия по делу Голунова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следствие продолжает работу по делу журналиста Ивана Голунова. Кремль сейчас не имеет ни намерения, ни возможности вмешиваться в нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В ответ на вопрос журналиста о том, даст ли глава государства Владимир Путин поручение найти заказчика преследования журналиста, Песков заявил, что в такой постановке задачи необходимости нет.

«Целью является выявить обстоятельства и виновного в нарушении закона. Здесь эта ваша формулировка не совсем понятна», — подчеркнул он.

Ранее 29 января Следственный комитет сообщил о задержании пятерых экс-полицейских, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

По словам информированного источника «Известий», им инкриминируются преступления по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий. Днем ранее сообщалось, что возбуждено соответствующее уголовное дело.

19 декабря 2019 года Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

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