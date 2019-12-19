Адвокат Голунова подтвердил возбуждение дела против полицейских

Следователи подтвердили защите Ивана Голунова о том, что против задержавших журналиста полицейских было возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 19 декабря, «РИА Новости» сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

По словам защитника, следователь отказался сообщать подробности.

О возбуждении уголовного дела ранее в этот же день рассказал президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Он отметил, что от работы были отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. По словам президента, расследование проводит Следственный комитет, а секретность дела о задержании журналиста обусловлена защитой информации об оперативно-разыскной деятельности.

Также Путин выступил против «чисток» в правоохранительных структурах», но их работу необходимо совершенствовать. Позднее, отвечая на другой вопрос, глава государства уточнил, что информации по заказчикам «дела Голунова» у него нет.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

В ноябре Мосгорсуд отказался восстановить на службе Щирова, чьи подчиненные задерживали журналиста. В том же месяце журналисты «Известий» провели расследование и узнали подробности о службе этого полицейского.