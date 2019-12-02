Суд не удовлетворил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователя Следственного комитета по сообщению о преступлении полицейских в отношении журналиста. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Представители Следственного комитета и прокуратуры заявили, что в отношении указанных Голуновым лиц проводится проверка. Однако знакомить с ее результатами «пока преждевременно», отметили они.

Адвокат Сергей Бадамшин заявил о волоките. По его словам, следователь не возбудил дело, не признал Голунова потерпевшим и не представил ему уже полученные материалы.

11 ноября Следственный комитет засекретил материалы по делу Голунова.

Защита утверждала, что Голунов на правах свидетеля уже дал подробные показания об эпизоде с подброшенными, по его мнению, наркотиками. Следствие активно занималось этим вопросом, но с сентября действия прекратились. Ни с какими результатами проверки его не знакомили.

Информация о задержании Ивана Голунова появилась 7 июня. Сообщалось, что при себе у него нашли сверток с мефедроном, также наркотики были обнаружены у него дома во время обыска. Журналиста обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Он полностью отрицал свою вину.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств. Четверых полицейских, занимавшихся его делом, уволили.

В октябре защита журналиста подала жалобу на следствие в суд. По словам Бадамшина, следователи не торопятся расследовать обстоятельства истории.