Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками в Москве

Генерал-майор полиции Андрей Янишевский назначен начальником управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства в четверг, 12 сентября.

«Указом президента РФ [Владимира Путина] на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович», — отмечается в сообщении.

Янишевский родился в Москве. С 1981 по 1983 год проходил службу в Вооруженных Силах, а в 1983 году начал работать в полиции. С 1990 года по сентябрь 2019 года трудился на разных руководящих должностях — от замначальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.