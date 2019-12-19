Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

В отношении пяти сотрудников правоохранительных органов по «делу Голунова» возбуждены уголовные дела. Об этом 19 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов министерства внутренних дел», — сказал глава государства. По его словам, расследование проводит Следственный комитет, а секретность дела о задержании журналиста обусловлена защитой информации об оперативно-розыскной деятельности.

Также президент выступил против «чисток» в правоохранительных структурах», но их работу необходимо совершенствовать. Позднее, отвечая на другой вопрос, глава государства уточнил, что информации по заказчикам «дела Голунова» у него нет.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

В ноябре Мосгорсуд отказался восстановить на службе Щирова, чьи подчиненные задерживали журналиста. В том же месяце журналисты «Известий» провели расследование и узнали подробности о службе этого полицейского.