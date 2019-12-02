Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамки в законе: на что повлияет дело Ивана Голунова
Освобождение журналиста может привести к изменению законодательства и смягчению «наркотических» статей

«В данном случае надо ориентироваться на решение суда. Мы его не комментируем. Там же было сказано о своевременных действиях, если я не ошибаюсь. Дальше, собственно, наблюдаем за развитием ситуации», — сказал Песков.

Ранее, 2 декабря, стало известно о том, что Басманный суд Москвы отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя Следственного комитета по сообщению о преступлении полицейских в отношении журналиста.

Информация о задержании Ивана Голунова появилась 7 июня. Сообщалось, что при себе у него нашли сверток с мефедроном, также наркотики были обнаружены у него дома во время обыска. Журналиста обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Он полностью отрицал свою вину.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств. Четверых полицейских, занимавшихся его делом, уволили.

В октябре защита журналиста подала жалобу на следствие в суд. По словам Бадамшина, следователи не торопятся расследовать обстоятельства истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следственный комитет засекретил материалы по делу Голунова
Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019