В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае надо ориентироваться на решение суда. Мы его не комментируем. Там же было сказано о своевременных действиях, если я не ошибаюсь. Дальше, собственно, наблюдаем за развитием ситуации», — сказал Песков.

Ранее, 2 декабря, стало известно о том, что Басманный суд Москвы отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя Следственного комитета по сообщению о преступлении полицейских в отношении журналиста.

Информация о задержании Ивана Голунова появилась 7 июня. Сообщалось, что при себе у него нашли сверток с мефедроном, также наркотики были обнаружены у него дома во время обыска. Журналиста обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Он полностью отрицал свою вину.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств. Четверых полицейских, занимавшихся его делом, уволили.

В октябре защита журналиста подала жалобу на следствие в суд. По словам Бадамшина, следователи не торопятся расследовать обстоятельства истории.