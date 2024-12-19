«Итоги года с Владимиром Путиным» достигли отметки в четыре часа
«Итоги года с Владимиром Путиным» достигли отметки в четыре часа. Мероприятие проходит в четверг, 19 декабря, в Гостином дворе.
Прямая линия в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.
Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.
Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.
Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».