Песков отметил готовность Путина отвечать на любые вопросы

Президент России Владимир Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если последует, он, разумеется, ответит. Он, собственно, не раз уже показывал, демонстрировал, что отвечает на любые вопросы», — цитирует Пескова 18 декабря «РИА Новости». Представитель Кремля также напомнил об абсолютно свободном формате пресс-конференции.

В ноябре Песков отметил право следствия засекречивать расследование дел в определенных случаях, говоря о деле журналиста «Медузы».

В июне в Москве был задержан журналист Иван Голунов. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении четверых полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

В ноябре Мосгорсуд отказался восстановить на службе Щирова, чьи подчиненные задерживали журналиста. В том же месяце журналисты «Известий» провели расследование и узнали подробности о службе этого полицейского.