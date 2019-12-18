Прямой эфир

Песков отметил готовность Путина отвечать на любые вопросы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ушел в секрет: почему забуксовало дело журналиста Ивана Голунова
Кому это выгодно и какие интересы стоят за бывшим начальником антинаркотического отдела ЗАО Москвы Андреем Щировым

«Если последует, он, разумеется, ответит. Он, собственно, не раз уже показывал, демонстрировал, что отвечает на любые вопросы», — цитирует Пескова 18 декабря «РИА Новости». Представитель Кремля также напомнил об абсолютно свободном формате пресс-конференции.

В ноябре Песков отметил право следствия засекречивать расследование дел в определенных случаях, говоря о деле журналиста «Медузы».

В июне в Москве был задержан журналист Иван Голунов. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении четверых полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

В ноябре Мосгорсуд отказался восстановить на службе Щирова, чьи подчиненные задерживали журналиста. В том же месяце журналисты «Известий» провели расследование и узнали подробности о службе этого полицейского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд не удовлетворил жалобу Голунова на бездействие следствия
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019