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Следствие назвало фамилии задержанных по «делу Голунова» полицейских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бывшим сотрудникам полиции, задержанным за незаконное преследование журналиста Ивана Голунова, предъявят обвинение. По данным следствия, пятеро фигурантов сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотических веществ. Об этом в среду, 29 января, говорится в пресс-релизе СК России, поступившем в «Известия».

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Уточняется, что задержанные — бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

По данным СКР, бывшие сотрудники правоохранительных органов подложили наркотики в рюкзак и жилище журналиста.

«При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», — говорится в релизе.

С подозреваемыми проводятся следственные действия, вскоре им предъявят обвинение. Также будет решаться вопрос о мере пресечения задержанным.

Ранее в этот же день стало известно, что задержанные не признали вину.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий. За день до этого сообщалось, что возбуждено соответствующее уголовное дело.

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки.

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