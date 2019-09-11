Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями». Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд постановил: вернуть дело прокурору в связи с противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора», — постановила судья Ирина Аккуратова, по инициативе которой рассматривался этот вопрос. Уточняется, что гособвинение выступало против возвращения дела в прокуратуру, утверждая, что предложение не мотивировано, а в обвинении фигурантов противоречий нет. Инициативу поддержали подсудимые и их адвокаты.

Кроме того суд отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову в связи с отсутствием нарушений.

16 августа суд огласил результат экспертизы по делу о хищении 133 млн рублей, выделенных из госбюджета на развитие театрального проекта «Платформа». Специалисты пришли к выводу, что реализация такого проекта должна была стоить в районе 260 млн рублей (более 300 млн рублей с учетом налогов). Государство же за весь период выделило на него 216 млн рублей. Эксперты подсчитали, что «Седьмая студия» сэкономила около 80 млн рублей.

По данным следствия, Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных Минкультуры на развитие «Платформы». Масляева признала вину. Остальные отрицают вину. Они утверждают, что государственные деньги тратились только на проекты. Все фигуранты, в том числе режиссер, были освобождены под подписку о невыезде. Суд вернул в прокуратуру дело против Масляевой для устранения нарушений.