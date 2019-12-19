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Путин рассказал о законах о суверенном интернете и физлицах-иноагентах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Закон о суверенном интернете направлен на функционирование рунета в случае отключения России от глобальной сети, а закон о признании физлиц иноагентами не должен допускать расширительного толкования. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

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«Он (закон о суверенном интернете. — «Известия») направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением от мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей», — отметил глава государства.

Также российский лидер рассказал про закон о признании физлиц иноагентами. Он подчеркнул, что нельзя допускать расширительного толкования закона об иностранных агентах – физлицах.

«Просто правоприменительная практика этого закона показала: там есть вещи, на которые нужно обратить внимание и совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Вот это самое главное. Потому что под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно», — объяснил президент России.

2 декабря Путин подписал закон о (дополнительном) регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России. Документ стал зеркальной ответной мерой на действия стран Запада в отношении российских СМИ. В частности, в США в качестве СМИ-иноагента был зарегистрирован телеканал RT.

Закон о суверенном интернете вступил в силу с 1 ноября. Он необходим, чтобы обеспечивать устойчивость Рунета в том случае, если глобальная инфраструктура отключится.

20 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин рассказал про закон о суверенном интернете. Глава государства отметил, что закон не направлен на ограничения, его главная задача заключается в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу Сети.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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