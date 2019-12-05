Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube. По словам главы кабмина, закрывать видеохостинг никто не собирается.

«Во-первых, запреты неэффективны и достаточно легко в интернете обходятся. Во-вторых, цель законопроекта в том, чтобы нас не отрезали от мировой сети, если кому-то это в голову придет», — цитирует Медведева телеканал «360».

По его словам, те, кто зарабатывал благодаря этому видеохостингу, смогут и дальше продолжать свое занятие и получать за него доход, передает НСН.

При этом он отметил, что это также зависит от политики самого сайта, сообщает RT. Она меняется и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда аспектов, связанных с коммерциализацией интернет-среды.

По словам Медведева, благополучие производителей контента зависит только от них самих, поскольку монетизировать можно только интересный продукт, который будет смотреть аудитория.

Закон о суверенном интернете вступил в силу с 1 ноября. Он необходим, чтобы обеспечивать устойчивость Рунета в том случае, если глобальная инфраструктура отключится.

20 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин рассказал про закон о суверенном интернете. Глава государства отметил, что закон не направлен на ограничения, его главная задача заключается в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу Сети.