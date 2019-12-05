Медведев отметил необходимость регулирования «Яндекса»

Такие компании как «Яндекс» важны и необходимо их регулирование, однако оно не должно быть «дурным». Об этом 5 декабря в ходе общения с тележурналистами заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, ситуация с падением акций «Яндекса» на фоне обсуждения законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20% голосующих акций, была разовой. Отвечая на вопрос о возможности повторения ситуации с влиянием законодательных инициатив на рынок, Медведев отметил незавершенность принятого закона.

«Яндекс» у нас один. И все-таки речь шла о ситуации, связанной с принятием закона, который еще находится в стадии подготовки. Был законопроект, который обсуждался и на площадке Государственной думы. Это, естественно, лихорадило немного рынок. В правительстве я специально лично собирал совещание, чтобы сделать сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть», — сказал он.

Российский премьер также высказался о перспективах закрытия видеопортала YouTube в России, отвечая на соответствующий вопрос телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.

«Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется», — объяснил Медведев. «И те, кто зарабатывают на YouTube, смогут зарабатывать — хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они ее делают более строгой в части авторских прав, в части коммерческого соглашения и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды», — уточнил он.

В беседе с Ивлеевой глава правительства также отметил, что закон об устойчивом Рунете не направлен на создание запретов, отметив, что «запреты в интернете неэффективны и достаточно легко обходятся»

«Цель законопроекта в другом — чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят: ну а кто нас собирается отрезать? Это, как было сказано в одном советском кинофильме, «обывательские разговорчики». На самом деле, отрезать могут от чего угодно», — объяснил он.

Закон об устойчивом Рунете вступил в силу 1 ноября. Документ определяет необходимые правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения. Он предусматривает создание центра управления сетью связи общего пользования, который обеспечит доступность услуг связи в РФ при любых чрезвычайных ситуациях. Также интернет-операторы должны будут установить на сетях средства контроля за соблюдением ограничения доступа к противоправной информации. Внутренние сети без выхода в интернет под действие закона не попадают.

Новость дополняется.